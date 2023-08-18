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Смолов о трансфере в Саудовскую Аравию: «Невозможно, они таких звездных футбиков подписывают. Для них российские игроки – как шеф-повар из Перу или африканской страны»

Смолов о трансфере в Саудовскую Аравию: «Невозможно, они таких звездных футбиков подписывают. Для них российские игроки – как шеф-повар из Перу или африканской страны»

– Ты многократно отвечал на вопросы про Европу. На фоне переездов игроков примерно твоего возраста (Оздоева, Кузяева) твое восприятие на продолжение карьеры в Европе поменялось? – Здесь же вопрос предложений.

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