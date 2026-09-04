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Рязанские новости

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Троллейбусы на Московском шоссе запустят с 7 сентября

Троллейбусы на Московском шоссе запустят с 7 сентября

Мэрия уточнила, что троллейбусы на Московском шоссе вернутся к полноценной работе.Администрация в соцсетях рассказала, когда на Московском шоссе начнут ходить троллейбусы в полном объеме.

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