Запах кризиса. Новые правила строительства частных домов "перекраивают" барнаульский рынок

Введение эскроу-счетов защитит покупателей, но усложнит работу девелоперам Запредельные ставки по ипотеке, фактическая отмена льготных программ и безудержный рост цен привели малоэтажное строительство к четвертому кризису.
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