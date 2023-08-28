Царьград

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Самосуд над педофилом в России вскрыл тайный план Запада?

Самосуд над педофилом в России вскрыл тайный план Запада?

Свобода и вседозволенность, пришедшая к нам с Запада в прошлом веке, стала миной замедленного действия.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Какая херня. Дайте людям нормальную зарплату, а не нищенские подачки и возможность приобретать нормальное жильё. Тогда и дети будут. А подачки в виде материнского капитала, засуньте в жопу тому кТо его придумал.
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