Самосуд над педофилом в России вскрыл тайный план Запада?

Максим ТришинПолитикаПодписатьсяСамосуд над педофилом в России вскрыл тайный план Запада?Свобода и вседозволенность, пришедшая к нам с Запада в прошлом веке, стала миной замедленного действия.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр ТкаченкоКакая херня. Дайте людям нормальную зарплату, а не нищенские подачки и возможность приобретать нормальное жильё. Тогда и дети будут. А подачки в виде материнского капитала, засуньте в жопу тому кТо его придумал.Ответить9 час.
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