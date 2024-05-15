В сети бурно обсуждают новый портрет Карла III: «Будто он попал в ад»

Соединенное Королевство представило миру официальный портрет своего нового монарха — Карла III. Фотография картины, размещенная в Instagram (принадлежит запрещенной в РФ компании Meta), сразу же вызвала бурную реакцию в сети.
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