Корова стала причиной смертельного ДТП на Кубани: хозяина животного ищут

Водитель автомобиля "Mercedes" столкнулся с вышедшей на дорогу коровой, которая, под действием удара, оказалась на встречной полосе, где ее затем сбил автомобиль скорой медицинской помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украинский летчик угнал истребитель и прилетел на нашу сторону: он с начала СВО сотрудничал с армией ВС РФ
- В Черном море в 80 километрах от Севастополя уничтожен катер ВСУ с десантом и семь безэкипажных катеров
- ВСУ планировали крупную операцию в Черном море: группа десанта и семь безэкипажных катеров уничтожены
Свежие комментарии