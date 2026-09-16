Меньше работы дворникам: 4 антидождя для осенних поездок

Дождь, брызги от машин и грязное стекло быстро ухудшают видимость. Собрали четыре средства с высоким рейтингом в разных форматах, стоимостью от 260 до 1600 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МП В KGM ответили на...
- Сколько машин при...
- АУ Сколько увезет се...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым