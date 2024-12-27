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Женщинам дали советы по изменению домашнего ухода за кожей зимой

Женщинам дали советы по изменению домашнего ухода за кожей зимой

Чтобы нивелировать негативное влияние холода, отопления и недостатка солнечного света на кожу зимой, необходимо скорректировать домашний уход, посоветовала косметолог, дерматолог, владелица клиники Seaside Beauty Clinic Limassol Екатерина Никитина.

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