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«Срежиссировано Лондоном»: Патрушев назвал угрозы для России на Балтике

«Срежиссировано Лондоном»: Патрушев назвал угрозы для России на Балтике

Несмотря на восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном угрозы российским портам в Балтийском море могут только вырасти в будущем, об этом в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

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