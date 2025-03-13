«Срежиссировано Лондоном»: Патрушев назвал угрозы для России на Балтике

Несмотря на восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном угрозы российским портам в Балтийском море могут только вырасти в будущем, об этом в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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