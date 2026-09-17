Квотербек «Аризоны» Джакоби Бриссетт лидирует в НФЛ по пасовым ярдам с момента своего выхода в стартовом составе

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Квотербек «Аризона Кардиналс» Джакоби Бриссетт набрал больше всех пасовых ярдов в НФЛ с 6-го тура прошлого сезона, когда впервые вышел в стартовом составе команды вместо травмированного Кайлера Мюррея.