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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квотербек «Аризоны» Джакоби Бриссетт лидирует в НФЛ по пасовым ярдам с момента своего выхода в стартовом составе

Квотербек «Аризона Кардиналс» Джакоби Бриссетт набрал больше всех пасовых ярдов в НФЛ с 6-го тура прошлого сезона, когда впервые вышел в стартовом составе команды вместо травмированного Кайлера Мюррея.

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