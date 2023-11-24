Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 009 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Stilianos Kanakidis
    Евреи на время отдали эстафетную палочку Гитлеру, что бы он почистил их нацию. Идеология фашизма- детище евреев.Гитлер оказываетс...
  • Константин Забудаев
    Дык они всегда такими были. Почитайте Ветхий Завет, там хорошо описаны нацистские принципы их идеологии.Гитлер оказываетс...
  • Искандер
    Один из главарей сионистов В.Жаботинский, которого Муссолини называл еврейским фашистом: «Даже тогда, когда есть в че...Гитлер оказываетс...

Бывшие украинские военнопленные впервые пошли в бой против ВСУ

Бывшие украинские военнопленные впервые пошли в бой против ВСУ

Бывшие ВСУшники берут в плен ВСУшников Давно ждал подобной новости. Бывшие ВСУшники, перешедшие на сторону России, берут в плен ВСУшников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Я
Яна
Они освобождают землю для себя, так как будут жить на ней после того, как зачистят.
Ответить
13 час.
Геннадий Бережнов
У кого спрашиваете? Или так думаете.
Ответить
11 час.
Владимир Елкин
Хоть небольшая группа украинских военных оказалась с мозгами и перешла на сторону России! Это уже плюс! Может, все больше украинских военных начнут понимать, что они воюют не за Украину, а за интересы корпораций США, скупивших промышленность и земли Украины, и баснословное обогащение членов шайки скомороха зеленского!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх