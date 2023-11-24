Бывшие ВСУшники берут в плен ВСУшников Давно ждал подобной новости. Бывшие ВСУшники, перешедшие на сторону России, берут в плен ВСУшников.
Бывшие украинские военнопленные впервые пошли в бой против ВСУ
Комментарии
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Я
Яна
Они освобождают землю для себя, так как будут жить на ней после того, как зачистят.
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13 час.
Геннадий Бережнов
У кого спрашиваете? Или так думаете.
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11 час.
Владимир Елкин
Хоть небольшая группа украинских военных оказалась с мозгами и перешла на сторону России! Это уже плюс! Может, все больше украинских военных начнут понимать, что они воюют не за Украину, а за интересы корпораций США, скупивших промышленность и земли Украины, и баснословное обогащение членов шайки скомороха зеленского!
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9 час.
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