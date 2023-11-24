Бывшие украинские военнопленные впервые пошли в бой против ВСУ

Они освобождают землю для себя, так как будут жить на ней после того, как зачистят.

Владимир Елкин

Хоть небольшая группа украинских военных оказалась с мозгами и перешла на сторону России! Это уже плюс! Может, все больше украинских военных начнут понимать, что они воюют не за Украину, а за интересы корпораций США, скупивших промышленность и земли Украины, и баснословное обогащение членов шайки скомороха зеленского!