В США назвали знамением попадание молний в Капитолий и другие знаковые здания

TASS/EPA В новогоднюю ночь в американской столице молнии ударили в Капитолий, в котором заседает Конгресс США, и в монумент Вашингтону, что некоторые жители Штатов восприняли как знамение в преддверии возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа.