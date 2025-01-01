В США назвали знамением попадание молний в Капитолий и другие знаковые здания

TASS/EPA В новогоднюю ночь в американской столице молнии ударили в Капитолий, в котором заседает Конгресс США, и в монумент Вашингтону, что некоторые жители Штатов восприняли как знамение в преддверии возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии