РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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Третье место: как автомобиль становится пространством для восстановления

Третье место: как автомобиль становится пространством для восстановления

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Анастасия Павленко, директор по маркетингу бренда Esteo В условиях высокой мобильности автомобильные бренды борются уже не за технические характеристики или запас хода, а за эмоциональный опыт водителя и пассажиров.

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