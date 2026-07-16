Третье место: как автомобиль становится пространством для восстановления

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Анастасия Павленко, директор по маркетингу бренда Esteo В условиях высокой мобильности автомобильные бренды борются уже не за технические характеристики или запас хода, а за эмоциональный опыт водителя и пассажиров.