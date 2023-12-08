Кыргызстан получил 107 автомобилей от России для борьбы с COVID-19

Глава Кабинета Министров Республики Кыргызстан Акылбек Жапаров принял участие в церемонии получения Минздравов страны от Российской Федерации 107 специальных автомобилей в рамках проекта борьбы с последствиями пандемии COVID-19.
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