Коло-Муани, Шкриньяр и Асенсио не считаются победителями ЛЧ, так как не были зарегистрированы за «ПСЖ» в день финала. Футболисты ушли в аренду зимой

Команда Луиса Энрике разгромила «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов. RMC Sport сообщает, что Милан Шкриньяр, Марко Асенсио и Рандаль Коло-Муани, покинувшие «ПСЖ» зимой на правах аренды, не считаются победителями Лиги чемпионов.
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