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Барбара Хаттон прожила удивительную жизнь

Барбара Хаттон прожила удивительную жизнь

﻿﻿Легендарная американская наследница Барбара Хаттон прожила замечательную жизнь, которой хватило бы на несколько жизней, только она успела побывать замужем семь раз ! Ее первым мужем стал самопровозглашенный «грузинский князь» Алексей Мдивани.

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