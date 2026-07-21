БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва века в районе Соленых озер: «Птахи Мадьяра» безжалостно бьют «азовцев» *

Битва века в районе Соленых озер: «Птахи Мадьяра» безжалостно бьют «азовцев» *

За полгода «неизвестного сражения» Боровской плацдарм ВСУ уменьшился более чем в 10 раз — с 800 кв. км до 60 кв.

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