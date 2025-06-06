Расчет «Бука» сбил снаряды американской системы HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» группировки войск «Восток» уничтожил снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенные противником по тыловым позициям российских войск на южнодонецком направлении.
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