Юрист уточнил сумму, которая не облагается новым налогом на вклады

Большинству россиян не придется платить НДФЛ с прибыли по вкладам за 2023 год, поскольку их доход не превысит необлагаемой суммы, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с «Праймом».
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