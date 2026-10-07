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"Медведь уходит": в Алтайском заповеднике рассказали, что сейчас происходит с косолапыми

"Медведь уходит": в Алтайском заповеднике рассказали, что сейчас происходит с косолапыми

Летом в округе заповедного села Яйлю бродило почти 30 хищников, сейчас остались единицы Тема медведей в этом году звучит по всей стране.

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