Боевики ВСУ заблокировали себя под огнем, взорвав мост под Волновахой

РИА Новости/Сергей Бобылев Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблокировали себя в зоне огневого поражения на южнодонецком направлении, подорвав мост, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.