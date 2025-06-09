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Боевики ВСУ заблокировали себя под огнем, взорвав мост под Волновахой

Боевики ВСУ заблокировали себя под огнем, взорвав мост под Волновахой

РИА Новости/Сергей Бобылев Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблокировали себя в зоне огневого поражения на южнодонецком направлении, подорвав мост, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

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