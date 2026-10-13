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Несекретные материалы

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МВФ: запас прочности мировой экономики на исходе

МВФ: запас прочности мировой экономики на исходе

МВФ предупреждает: мировая экономика потеряла запас прочности. Рост долговых расходов сжимает бюджетные резервы стран.

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