Новый трейлер к Warhammer 40,000: Space Marine 2 знакомит с Силовым мечом До выхода долгожд...

Новый трейлер к Warhammer 40,000: Space Marine 2 знакомит с Силовым мечомДо выхода долгожданного Warhammer 40,000: Space Marine 2 осталось семь дней, а это значит, что игроки, которые столько лет ждали это продолжение, получат массу впечатлений.