В ЕС допустили отмену антироссийских санкций

Рестрикции в отношении России, включая ужесточение визового режима, могут быть отменены, но только после завершения конфликта на Украине, заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
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