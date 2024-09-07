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Указ подписан. Пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 и 5000 рублей с 9 сентября

Пенсионерам рассказали о разовой денежной выплате, размер которой составит либо 5, либо 10 тысяч рублей.

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Комментарии
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Елена Волкова
Мне интересно, а есть ли статистика по таким семейным парам? Сколько их? Думаю, что очень мало! И давать на юбилей 10 тысяч и даже пять!!! - это просто насмешка!!! Как же, мы поддерживаем семью и даже дадим им подарок... Плевать просто хочется от таких новостей! Если вы уж так поддерживаете семьи, хотите чтобы они сохранялись, то хотя бы подарок делайте более презентабельным, а не такую подачку! Мы вас поздравляем, вот вам целых 5 тысяч каждому!!! И почему мне не смешно, а очень-очень грустно? Огромная богатейшая страна и такое издевательство...
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