Катырин предложил расширить меры поддержки операторов морских терминалов на Чукотке

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает увеличить до 500 человек предельную численность работников для операторов морских терминалов, расположенных в Чукотском автономном округе, чтобы они могли пользоваться мерами поддержки, предусмотренными для субъектов среднего предпринимательства.