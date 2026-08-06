ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Катырин предложил расширить меры поддержки операторов морских терминалов на Чукотке

Катырин предложил расширить меры поддержки операторов морских терминалов на Чукотке

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает увеличить до 500 человек предельную численность работников для операторов морских терминалов, расположенных в Чукотском автономном округе, чтобы они могли пользоваться мерами поддержки, предусмотренными для субъектов среднего предпринимательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии