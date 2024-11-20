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ФСБ задержала гражданина ФРГ, планировавшего подорвать объект ТЭК

ФСБ задержала гражданина ФРГ, планировавшего подорвать объект ТЭК

ФСБ задержала гражданина Германии Николая Гайдука (уроженец Украины, в ФРГ проживает 32 года) по подозрению в подготовке теракта на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и причастности к подрыву газораспределительной станции в Калининграде в марте.

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