ФСБ задержала гражданина ФРГ, планировавшего подорвать объект ТЭК

ФСБ задержала гражданина Германии Николая Гайдука (уроженец Украины, в ФРГ проживает 32 года) по подозрению в подготовке теракта на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и причастности к подрыву газораспределительной станции в Калининграде в марте.
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