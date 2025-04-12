Администрации американского президента Дональда Трампа будет проблематично организовать добычу полезных ископаемых на Украине в условиях боевых действий, поэтому власти Соединенных Штатов могут пойти на принуждение киевского режима к миру с Российской Федерацией.
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