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Изменения в календаре 1/8 финала Бетсити Кубка России. «Зенит» может стать восьмым четвертьфиналистом

Изменения в календаре 1/8 финала Бетсити Кубка России. «Зенит» может стать восьмым четвертьфиналистом

Совместная комиссия РФС, РПЛ и ФНЛ приняла решение перенести матч Бетсити Кубка России между футбольными клубами «Балтика» и «Чайка» с 1 на 3 марта.

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