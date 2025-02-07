Соседка историка Соколова рассказала новые детали убийства аспирантки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля, ФедералПресс. Соседка доцента СПбГУ Олега Соколова в ночь убийства аспирантки Анастасии Ещенко слышала громкие крики, оскорбления и плач, свидетельствующие о конфликте в его квартире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии