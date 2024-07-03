Пресс-конференция «Реализация адресной инвестиционной программы города Москвы и программы реновации — предварительные итоги первого полугодия и планы до конца 2024 года»

фото: РИА Новости/Павел Бедняков Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции «Реализация адресной инвестиционной программы города Москвы и программы реновации — предварительные итоги первого полугодия и планы до конца 2024 года» В среду, 26 июня 2024 года, в 9:00 состоялась пресс-конференция руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова на тему: «Реализация адресной инвестиционной программы города Москвы и программы реновации — предварительные итоги первого полугодия и планы до конца 2024 года».