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Во Владимире в пруды заливают суспензию водоросли хлореллы: зачем она нужна

Во Владимире в пруды заливают суспензию водоросли хлореллы: зачем она нужна

Хлореллой уже залили три пруда во Владимире.Вчера, 24 сентября, в пруд на улице Добросельской у дома №215 вылили несколько чанов зеленой массы - суспензии водоросли хлореллы.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Хлорелла - очень мелкая водоросль и активно размножается. Она уничтожает патогенные бактерии и насыщает воду кислородом, благодаря чему в прудах развивается нормальная экосистема.&quot; .............. ну это есть есть возможность по экосистеме в самих прудах.  В Ижевском пруду не получилось.....
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