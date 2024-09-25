Во Владимире в пруды заливают суспензию водоросли хлореллы: зачем она нужна

Дмитрий Гурин

"Хлорелла - очень мелкая водоросль и активно размножается. Она уничтожает патогенные бактерии и насыщает воду кислородом, благодаря чему в прудах развивается нормальная экосистема." .............. ну это есть есть возможность по экосистеме в самих прудах. В Ижевском пруду не получилось.....