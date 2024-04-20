Шойгу анонсировал создание в России научно-производственного центра БПЛА

Предприятие будет также производить роботизированные комплексы. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в субботу, 20 апреля, посетил полигон Московского военного округа и проверил разработку БПЛА и стрелкового оружия с учетом опыта спецоперации.
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