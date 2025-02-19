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Царьград

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Сибирь увеличила экспорт мороженого в Китай на 200% в 2024 году

Сибирь увеличила экспорт мороженого в Китай на 200% в 2024 году

Сибирский федеральный округ увеличил экспорт мороженого в Китай в 2024 году почти втрое. Поставки значительно возросли также в Абхазию и Кыргызстан.

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