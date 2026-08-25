Is ICE Investigating Ilhan Omar? Trump 'Truths' Report On Withheld Fraud-Probe Records President Donald Trump drew fresh attention to a long-running controversy on Sunday when he reposted a Just the News article on Truth Social headlined "ICE refuses to disclose records on Ilhan Omar fraud probe, cites ongoing 'enforcement proceedings.
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