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Is ICE Investigating Ilhan Omar? Trump 'Truths' Report On Withheld Fraud-Probe Records

Is ICE Investigating Ilhan Omar? Trump 'Truths' Report On Withheld Fraud-Probe Records

Is ICE Investigating Ilhan Omar? Trump 'Truths' Report On Withheld Fraud-Probe Records President Donald Trump drew fresh attention to a long-running controversy on Sunday when he reposted a Just the News article on Truth Social headlined "ICE refuses to disclose records on Ilhan Omar fraud probe, cites ongoing 'enforcement proceedings.

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