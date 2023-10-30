В ЛНР нашли документы со схемами отбора имущества у Московского патриархата

Сотрудники спецслужб нашли в освобожденном Северодонецке в ЛНР документы, раскрывающие мошеннические схемы отбора имущества и зданий у канонической Украинской православной церкви и подтверждающие финансирование раскольнической ПЦУ из США.
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