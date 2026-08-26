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«Слован» Яя Туре вышел в основной этап Лиги чемпионов, обыграв в дополнительное время «Целе»

«Слован» Яя Туре вышел в основной этап Лиги чемпионов, обыграв в дополнительное время «Целе»

Футболисты словацкого «Слована» под руководством ивуарийского специалиста Яя Туре обыграли на выезде в дополнительное время словенский «Целе» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и прошли в основной раунд турнира.

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