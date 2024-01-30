«БРИКС сменит название и станет альтернативным центром мира»

Каким будет председательство России в БРИКС в 2024 году — в интервью URA.RU 10K прочитали Председательство России в БРИКС в 2024 году будет проходить на фоне растущего давления США и Запада в целом и на тех, кто уже в союзе, и на тех, кто хочет в него вступить.
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