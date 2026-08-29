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ФедералПресс

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Российская ПВО отразила массированную атаку: 85 БПЛА уничтожены над регионами РФ

Российская ПВО отразила массированную атаку: 85 БПЛА уничтожены над регионами РФ

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. Массированной атаке беспилотных летательных аппаратов подвергся ряд центральных и южных субъектов страны, а также прилегающая морская акватория.

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