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ЦБ оценил последствия для экономики, если поврежденные заводы не восстановят быстро

В ежегодном докладе «Основные направления денежно-кредитной политики» ЦБ помимо наиболее вероятного базового прогноза, который уже был опубликован в июле, традиционно описал три альтернативных сценария: «Дезинфляционный», «Проинфляционный» и «Рисковый».

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