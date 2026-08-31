ЦБ оценил последствия для экономики, если поврежденные заводы не восстановят быстро

В ежегодном докладе «Основные направления денежно-кредитной политики» ЦБ помимо наиболее вероятного базового прогноза, который уже был опубликован в июле, традиционно описал три альтернативных сценария: «Дезинфляционный», «Проинфляционный» и «Рисковый».