Ignio.com Скорпион. Еженедельный эротический гороскоп за 7 - 13 октября

Неделя излишне противоречивая, «ветреная», капризная. На половой стороне жизни это отражается следующим образом: повышенная склонность к перемене поз и смене ролей, эмоциональная неустойчивость, подверженность бурным оргазмом, которые могут даже сопровождаться слезами, а то и рыданиями.
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