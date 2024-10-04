Ignio.com Скорпион. Еженедельный эротический гороскоп за 7 - 13 октября

Неделя излишне противоречивая, «ветреная», капризная. На половой стороне жизни это отражается следующим образом: повышенная склонность к перемене поз и смене ролей, эмоциональная неустойчивость, подверженность бурным оргазмом, которые могут даже сопровождаться слезами, а то и рыданиями.