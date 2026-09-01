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Царьград

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«Кресты» не закрываются: в КВС развеяли слухи о реконструкции бывшей тюрьмы

«Кресты» не закрываются: в КВС развеяли слухи о реконструкции бывшей тюрьмы

Исторический комплекс «Кресты» ждёт преображение, но не с 1 сентября.Группа компаний «КВС», владеющая историческим комплексом «Кресты» в Санкт-Петербурге, официально опровергла информацию о начале реконструкции объекта с 1 сентября.

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