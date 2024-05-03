«Сохранить преемственность поколений». Губернатор Севастополя назвал важнейшее событие на 9 мая

В Правительстве Севастополя прошло совещание по подготовке и празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, которое провёл первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Владиленович Кириенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии