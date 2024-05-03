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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Сохранить преемственность поколений». Губернатор Севастополя назвал важнейшее событие на 9 мая

В Правительстве Севастополя прошло совещание по подготовке и празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, которое провёл первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Владиленович Кириенко.

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