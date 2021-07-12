Откуда взялись молодые антисоветчики и кто их научил ненавидеть СССР

Политика как она естьПолитикаОткуда взялись молодые антисоветчики и кто их научил ненавидеть СССРСмотрел недавно на ютубе передачу журналиста Константина Сёмина, где он вдребезги разносит фильм Юрия Дудя про Колыму.Вернуться к статье17523НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ТычкинДля России вот и опасны такие Дуди- Хуюди, выродки власовских, белорусских и украинских, прибалтийских националистов осевшие по российским городам и деревням! Они сознательно вредят на местах укреплению правопорядка и законности, поддерживая коррупцию, преступность и прочий негатив! Чистку надо делать - проверять каждого гослужащего по линии предков! Где и когда служили у врага, где и когда участвовали в преступлениях !ольга решетникова"По линии предков" проверять нет смысла. Да, воспитание играет роль - но человек с определенного возраста перестает быть ребенком, получает информацию уже не только от родителей и бабушек своих, но и из других источников. И формирует собственное мировоззрение. Сейчас не смогу правильно процитировать, но в фильме "Служили два товарища" герой Янковского говорит: "вот и так бывает, поповский сын идет в Красную армию, а крестьянский сын - к белым".Дед ВоеводаОпять же ваши "герои" в своих действиях руководствовались принципами воспитания, полученного от своих родителей. Поповский сын пошел в Красную Армию, чтобы вредить, а крестьянский сын (сын кулака) пошел к белым, чтобы в соответствии с белобандитскими законами грабить и убивать гражданское население. Яблоко от яблони далеко не падает. Отец - враг трудового народа - всегда воспитет своего сына врагом трудового народа. Иного не может быть, потому что такого не может быть никогда.ВГВильгельм ГегельЭта проблема, наследие Сталина. Нафига присоединили Прибалтику, Западную Украину. Западенцы сидели бы в Польше, вредили бы там! А у нас не было с ними проблем. Нафига на этот геморрой?7778 78Сейчас этот вариант реализовался. Лучше стало?ВГВильгельм ГегельПоздно, батенька, пить боржоми, когда почки "Отлетели"!Mike MikeБелые пытались спасти Россию от большевистских выродков. Власов, к слову, был истинным коммунистом и гегемоном, с идеальным крестьянским происхождением.7778 78Вот именно!ВГВильгельм ГегельИменно вот! Сталин внес раковую клетку, а с метастазами, батенька, уже не справиться! Так,что нечего было ему к здоровому телу прикреплять раковую клетку!ВГВильгельм ГегельА ничего, если с тебя органы начнут? Где твой дед колоски воровал, сколько чего твой отец с завода вынес? И с какими шпионами ты выпивал?7778 78С "метастазами", достаточно неплохо, справляется "хирургия". И работа ребят из НКВД, тому пример. За десять лет, они фактически уничтожили антисоветское подполье. И при этом, ещё обеспечили рабсилой жизненно необходимые стройки социализма.ВГВильгельм ГегельНе обольщайтесь, товарисч, вспомните, хотя бы судьбу Ягоды, Ежова, Берии. Всех использоаВГВильгельм ГегельНе обольщайтесь, товарисч, вспомните, хотя бы судьбу Ягоды, Ежова, Берии. Всех использовали, а потом к стенке. Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а недоработка органов!Сергей ТычкинВот меня нехер проверять! У меня анкета по родословной идеальная! И полита кровью моих родственниках при защите Отечества! Пока эти суки ( власовские, бандеровские и прочяя сволочь) жрали у Вельгельмов Гегелей колбасу и шнапс, периодически выезжая на спеоперации по уничтожению своих соплеменников, мой дядька , сука Ты паршивая, лежал на льду Волхова со своим взводом под кинжальным пулеметным огнем пытаясь овободить деревню Дымно! И некуда было отступать, потому что лед позади был покрошен минометным огнем.......И дед у меня колоски, сучка, не воровал! Он во время войны работал механником золотодобывающего прийска и за доблестный труд награжден орденом Ленина! А отец у меня отработал 45 лет в фельдсвязи и перевозил тонн столько золота с прийсков, что Тебе с твоим уголовным минталитетом - что то украсть или спиздить просто этого не понять! Долбоеб!ВГВильгельм ГегельА когда мы с вами на брудершафт пили, гопота? В Смерше не таких кололи! Дедом и отцом не прикроешься! Мразота!7778 78Старая антисоветская поговорка.ВГВильгельм ГегельВсе новое, товарисч, хорошо забытое старое! У вас есть еще аргументы?7778 78Есть конечно - усваивать уроки прошлого.ВГВильгельм ГегельИстория никого ни чему не учит, как известно, а жестоко наказывает за незнание урока!7778 78Вот она и проучила нас - перестройкой и демократией. Знали бы свою историю - не стали "вестись" на солженячьи сопли и бибисявые сказки...Mike MikeЭто - типичный фашизм, чувак. Как бы ты не кичился тем, что молодчики в кожанах боролись с подпольем, по факту - они уничтожали несогласных с новым режимом!Mike MikeСлава твоему деду. Вопрос-то не в нем. У меня девять поколений военных в семье. Мы начали служить Екатерине Великой - еще в 1785-м году. Мой дед прошел всю войну - от курсанта в окопах под Питером и до Вены. Вышел в отставку генерал-майором и всю жизнь ненавидел усатую грузинскую мразь и режим, уничтоживший Россию. Но, говорил так - служить нужно Родине, а не режиму. Режимы приходят и уходят и советский - не исключение. Прав был старик, ох прав!)))ВГВильгельм ГегельВы мне предлогаете уши подставить под соловьинный помет? Наелся я ваших совковых баек, про "светлое будущее", с бесконечными " рукоплесканиями, переходящими в овацию" гениям нынешней эпохи, и стоянию в длинных очередях за поголовным дефицитом.7778 78Очередь на бирже труда покороче...ВГВильгельм ГегельНароду поубавилось! Было в СССР - 250 миллионов, в России - 145 миллионов. Так что очереди не соизмеримы!7778 78Так, демократия же прошлась по стране. А, очереди в натуральном исчислении - вполне могли стать меньше, а в процентном исчислении - увеличились на порядок. И не за любимыми портками или полированным шкапОм, а за "миской супа" теперь стоят...МГМалик ГумеровВот Мике и вскрылся ... ! Мике = Власовщина = Продажность и предательство Родины , первородства , истоков-своих корней , рабское холуйство перед врагом ... !!! Белые это солдаты врага = ими командовал запад ! Такие же сегодняшние либерасты , самоназванная элитка , и прочая шваль ! Они готовы подложить Россию под запад с потрохами , а сами готовы служить своему западному хозяину за миску похлебки от них , как смотрители , как управляющие в России , как холуи ... !!! Такие рабские ничтожные душонки ! Власов - Горбачев-Ельцин ... одного поля ягоды ! Для Горбачева было на порядки менее значимо то что он Президент Великой Мировой Державы Победителя ! Ему было на порядки значимо чтобы запад поглаживал его по головке , иногда давал ремня по заднице , окунал в дерьмо .... ! Ему и сегодня не стыдно рекламировать западные товары - он только рад что его импортный хозяин на него обратил внимание ! Ничтожества недочеловеки твои власовцы беляки , вонючие слизняки ... с рабской душонкой ! За миску похлебки от запада они готовы уничтожить и страну , и народ !!!Mike MikeТупорылый, Власов - из ваших, истинный коммунист и гегемон, с идеальным крестьянским происхождением. "Герой" гражданской, в которой воевал на стороне быдлоРККА! История русского оружия, до коммуняк, не знала предательства такого масштаба! А Белое движение сродни сегодняшнему Донбассу, это люди которые не повелись на блеяния картавого сифилитика и его майданутой банды и встали на защиту России - своей Родины, чтобы не дать превратить ее в совок!МГМалик ГумеровВласов = всплывшее в мутной воде дерьмо ! С 90-ми такого дерьма тоже всплыло изрядно и они сидят в высших эшелонах власти ! (чиновники , либералы , элита ... !). Всегда в эпохи глобальных перемен , к власти примазываются всякие приспособленцы ,каръеристы , внедряются агенты врага , и т.д.. "Белое движение сродни сегодняшнему Донбассу"- Ахинея несусветная !!! Донбас встал за Украину , против власовщины=бандеровщины - западных холуев во власти сегодняшней Украины ! Как сегодня бандеровцев завезли и ими командует запад , так же и беляками командовал запад !!! Беляки = одной крови с власовцами= бандеровцами ! ---------------- Сифилис захватил мозговые клетки Мике ? Иезуитские , еврейские понятия !МГМалик ГумеровОтдай сегодня Украину белякам=власовцам = бандеровцам с потрохами --- Украина , как государство , перестанет существовать !!! К этому и ведут ! Украина или возродится через Донбасс , вернется под защиту России ! Или Украины не станет ! Запад уже ПООБЕДАЛ Украиной - ее статус колония , на закуску осталось только земля !!!ВГВильгельм ГегельИзвините, товарисч, если вам нравятся очереди за любимыми портками, то можете посетить КНДР. Если вы сейчас и здесь желаете купить эти портки, то не ходите на биржу, ищите работу! А вот, покупательная возможность рубля уже зависит не от нас, а экономической политики правительства. А в нынешнем правительстве, чтобы не говорили - либералов нет!Mike MikeДа-да-да. и все это дерьмо было - коммунякским!!!))) Молодец, гумеров, тварь краснопузая - закапываешь себя по самое не балуйся!))) Донбасс встал за Украину против майданутых ублюдков, захвативших власть в Киеве. Белое движение встало за Россию, против майданутых ублюдков, захвативших власть в Питере и Москве. Что не так? Власов еще подмахивал попам в семинарии, как чуть раньше и его идеал - усатая грузинская мразь, когда патриоты из Белого движения пытались избавить страну от красно-коричневой чумы.7778 78К сожалению, либералов нет, а либерализм остался. И мне не нравятся очереди за поиском работы, а на портки плевать. В СССР таких очередей как раз таки и не было, так же, как и либерды. Наверно, эти категории коррелируются...Mike MikeДа сегодня работодатель бегает за нормальными работниками! Хрен кого найдёшь. Какие очереди? Где?)))МГМалик ГумеровВременное правительство и было этими "майданутых ублюдков, захвативших власть в Питере и Москве." - скинув царя ! Они отдали всю страну под запад ! ... Что ж твои белые не пошли против ВРЕМЕНЬЩИКОВ ? ------------- Большевики революций не делали(это в кино только показывают , сказки ) , они подобрали власть валявшуюся на Земле ! Взяли ответственность за страну на себя ! Тем самым спасли и государственность и народ ! Построили Великую Державу Победитель !!! ----------- Что мешало твоим белякам сделать то же самое ? У них сил и возможностей было в 1000 раз более чем у Большевиков , вооруженная и обученная армия под ними ! Вместо этого они пошли лизать задницу своим западным хозяевам ! Стали армией врага против России и народа !Mike MikeЗавали едало, тупорылый. Временное правительство было создано только для то, чтобы подготовить выборы в Учредительное собрание! С какого хрена его надо было свергать? А картавый сифилитик, уже в конце марта пишет призыв к вооруженному захвату власти - это и есть майдан! А потом, после захвата и разогнал учредиловку - потому что понимал, он им управлять не может. А нужна была абсолютная власть мразей! иначе - никак. И очень жаль, что союзники России - АНТАНТА недооценили большевистских ублюдков и не задавили гадину в зародыше, понадеявшись, что и сами не выживут. Тогда и Второй мировой не было бы.МГМалик Гумеров"и не задавили гадину в зародыше" = Мике абсолютный власовец !!! "Тогда и Второй мировой не было бы" - Конечно , не было бы России , а Европа жировала бы на его ресурсах ... !!!Mike MikeНе будь большевистских выродков - Россия выиграла бы Первую мировую, получила бы контрибуцию от Германии, претендовала бы на проливы и осталась в АНТАНТЕ. Просто не было бы повода воевать.МГМалик ГумеровМике сказок начитался ? Отсталую царскую Россию , еще больше ослабить , обескровить , ... втянули в войну ! Конечная цель - решить РУСКИЙ ВОПРОС --- уничтожить , закабалить .... ! Учи реалии истории !!!Mike MikeУшлепок, отсталая царская Россия была четвертой экономикой мира, полностью встроенной в мировой рынок. С самой развитой социальной политикой. И входила в АНТАНТУ - тогдашний прообраз НАТО. Так что завали едало - и бегом к собесу, там твоя благодарная аудитория.Evgenija Palette!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. СПАСИБО!МГМалик ГумеровЗомби идиот ? ... "встроенной в мировой рынок" - уже означает = Лишенный суверенитета !!! "С самой развитой социальной политикой. " - с 14 часовым рабочим днем , о чем мечтают и сегодняшние олигархи , с детским трудом ... и т.д. !!! Ахинею гонишь , в своих придуманных иллюзиях живешь !Mike MikeТупорылый, ты в каком спту экономику изучал?)) ВСЕ развитые страны встроены в мировой рынок!!! Иначе - изоляция и сраный совок или КНДР. Только у совка какое-то время были вассалы, которые изображали этот "мировой рынок" с разной степенью неуспеха, а у КНДР нет никого, кроме иногда подкидывающего краюху со своего стола Китая.МГМалик ГумеровЭто понимание Мике процессов на уровне первоклашки ! ... Только и всего ! У Мике нет абсолютно понимания , кто этот мировой рынок формирует , и кто туда вписывает государства !!! Без понимания чего --- вписанная страна = это дойная корова ! В 90-е бездарное , тупое руководство страны не понимало этих процессов = итог , Россию вписали в мировой рынок как сырьевой придаток запада , уничтожив саму экономику СССР=России --- имеющий мощь = 24% мирового ВВП ! ----------- КНДР противостоит всему миру капитализма , который окружил его со всех сторон и душит ! ИМ ПАМЯТНИКИ НУЖНО СТАВИТЬ = ЗА СТОЙКОСТЬ и МУЖЕСТВО !!! -------------- "стола Китая" --- Китай сегодняшний - искусственно созданное образование ! Его создали , в рамках своих планов , как мировой сборочный цех ! .......... Итог этих процессов = лишили большой доли экономического СУВЕРЕНИТЕТА и Китай , и США , и ВИМГМалик Гумерови Европу ! По отдельности они не могут выдать готовую продукцию , Китай зависит от комплектующих , остальных лишили сборочных производств ! Кто с ними это проделал - сидит на товаропотоках и контролирует политику и США , и Европы , и Китая ! Для несмышленых показывают сказки-картинки ... ! В понимании Мике такой рабский , вассальный , кабальный МИРОВОЙ РЫНОК это есть благо ! Но это только то что овечек (народы с их марионеточными правителями ) пасут и стригут ! Только и всего ! ---------------------------- Мике , не понимая ... , и даже не видя этих процессов .... все твои умозаключения --- это же игра в детской песочнице ! ???Mike MikeТы конечно на всю голову е..нутый пенсионер!))) КНДР - тюряга. Я там был - это полный 3,14здец. Единственное, что там успокаивает - понимание того, что ты скоро из этой жопы уедешь! НИ ОДИН человек не сбежал из Южной Кореи в Северную, а вот наоборот - бегут постоянно!7778 78Они уничтожали врагов Советской власти - УПАшню, лесных братьев и прочую фашисткую мразь. И это - Факт.Mike MikeЯ так и говорю - уничтожали инакомыслящих и тех, кого не устроил новый кровавый режим.МГМалик ГумеровЛюди разные ! Кому то подавай сегодня все блага , они на завтра не заглядывают , живут одним днем ! Таких пасут зомбируя умы через потреблядство и др. технологии ! Ю.Корее людей уже сделали почти биороборами , бесправными зомбированными марионетками ! Объедини сегодня обе Кореи , изолируй от внешнего вмешательства , северокорейцы разжуют и проглотят южнокорейцев на раз !!! Такими же импотентами сделали и европейцев , вытравили даже инстинкты самосохранения - такой отрицательный естесственный отбор шел столетиями ! Сегодня пожинают плоды = самоуничтожаются ! Дай волю арабам , они за раз перемелют всю Европу !!! АРАБЫ БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕКИ(менее оскотинены) ЧЕМ ЕВРОПЕЙЦЫ ! ------------ А бегут несмышленыши , как ослик шагает на убой за подвешенной перед носом морковкой !Mike MikeСеверо корейцы - послушные тупорылые и зомбированные рабы!!! Две Германии обьединили - что-то я не заметил превращения ФРГ в ГДР))) Откуда ты такой убогий вылез? Из какой коммунякской дыры?))МГМалик ГумеровНу значит понятия Мике слабы !? Арабы насилуют немцев ФРГ ... , в ГРД зайти боятся ! Хотя власти Германии считают немцев бывшего ГДР людьми 2-го сорта !Mike MikeТупорылый, ты когда в последний раз не был в Германии?))) кто и куда боится зайти? Что ты несёшь?МГМалик ГумеровРылотупый , возишся в пенке ... , глубже не заглядываешь , дальше носа не смотришь и не видишь !? Сколько в ГДР арабы уже выстроили мечетей ... , и сколько в ФРГ ? ... Смысл твоих "был в Германии" , если ты рикошетишь как брошенный по верху воды камень ! Не видишь что творится !Mike MikeЕстественно, все хотят жить в фрг, а не в ГДР - там банально уровень жизни выше, даже сейчас!МГМалик ГумеровПросто арабы немцев ФРГ пиздят и насилуют ! Немцы ГДР не дают им этого делать ! "уровень жизни выше" - так они грабят ГДР ! ...Mike MikeТы тупой, ты выдумал себе мир на основе собственного маразма и веришь в него. Арабы пиздят и насилуют не больше, чем удмурты или татары. И намного меньше, чем русские русских. Но ты, выродок с деменцией, создаёшь себе иллюзию на основе одной тупорылой статейки и веришь в неё.МГМалик ГумеровУвы , к нашему сожалению по тупости нам до Мике не дотянуться ! Мике абстрактно не умеет мыслить ? Буквально воспринимая каждое слово опускает все до примитива . ...7778 78Уничтожали ВРАГОВ. Агрессивное МЕНЬШИНСТВО. Которое сейчас, к сожалению, все еще очень вольготно себя чувствует.7778 78На бирже труда. Да, торгашье ищет "негров", готовых зв копейку, горбатиться на них, вот "джамшуты" и заполонили странуMike MikeА, так ты живёшь и 3,14здоболишь абстрактно?))) слабая отмазка, клоун!)))Mike MikeУничтожали инакомыслящих и тех, кто не принял новый майданутый режим! Называя их врагами. Точно как сегодня на Донбассе.Mike MikeДжамшутов нет - пандемия. А наши работать не хотят. Или не умеют. Про алкашню вообще молчу.7778 78Не хотят, как джамшуты работать за гроши. А торгаш больше платить не хочет, чем гроши.7778 78Они уничтожали врагов Советской власти - УПАшню, лесных братьев и прочую фашисткую мразь. И это - Факт. P.S. ПОВТОРНО...Mike MikeА что такое "советская власть"? Это и есть быдловласть террористов и майданных ублюдков, которые захватили страну в результате вооруженного переворота.МГМалик ГумеровМике же по пенке делает выводы ... !? Это как повар , пробуя пенку ... , готовит бдюдо ! Кто будет есть ...?7778 78Мике посты затирает, когда ему ответить нечего. У меня, уже четыре стер, не найдя что ответить)))Mike MikeПо какой, на хер, пенке, тупорылый?))) Я делаю выводы по твоему убогому 3,14здежу! Который ты никак и ничем не можешь подтвердить!)))Mike MikeВася, я понятия не имею - как и что здесь затирается.))) И мне глубоко насрать и на твои посты и на тебя, тупорылого нищеброда - выкидыша совкового режима.))7778 78Ну, так откуда данные про РИ? Или снова сотрешь от страха?)))7778 78Лежи уж кверх колесами молча и не гуди/дуди)))МГМалик ГумеровЗдесь не библиотека и не архивы !!! Я не могу тебе выкладывать ликбез ... ! Сайт для 3,14здежа ! Я тебе пенку выложил , а далее уже МИке и только сам , начинает работать , копать , искать , ворошить гущу ... ! Только так Мике может пересмотреть свое миропонимание ! Иначе ..... зомби не отпустит , сколько бы доказательств , подтверждений я не привел !!!Mike MikeТы не можешь подтвердить свои высеры просто потому, что им нет подтверждений - они все из твоей тупой престарелой башки. А ты - типичный 3,14здобол в маразме!))) Это интернет, тупорылый - здесь есть ВСЕ, больше чем в библиотеке.))МГМалик Гумеров95 % мусор в интернете ! Вон , один Мике сколько его уже обосрал ... ! И таких срунов несмышленых море ! ... "здесь есть ВСЕ, больше чем в библиотеке." - вот это и есть ЗОМБИРОВАННОСТЬ , житие в виртуальном мире !!! Фантики для Мике стали главнее чем содержание !Mike MikeУшлепок, все что ты несешь - не имеет никакого содержания! Это просто тупой 3,14здеж, который ты, чмо убогое, выдаешь за истину в последней инстанции. Я уже устал тебя ловить на твоем маразме. Ты не можешь подтвердить НИ ОДИН свой высер!7778 78А свои подтвердить можешь?)Mike MikeНет проблем - что именно тебя интересует?Mike MikeНет проблем - что именно тебя интересует?7778 78доказательства твоих словMike MikeКаких именно слов? Что тебе непонятно, болезный?7778 78Вспомни что от страха стер и набравшись смелости, попробуй ответить. Если смелости не хватает - напиши что "не обязан помнить")))Mike MikeВася, ты тупой?))) Что именно тебя так зацепило, что ты аж не помнишь о чем хочешь спросить?))) Это маразм тупорылого совкодрочера? Ты дальше последнего собрания ни хера не помнишь?)))7778 78Уймись малыш, уймись! Если ты не помснишь, чего стирал, то не беда. Я тебя, еще не один раз покунаю при случае. Ты же сам, как ротан прудовой на крючок запрыгиваешь, а потом - "не помню-ю-ю"... )))Mike MikeЕще раз, для особо упоротых фанатов совкового режима - Я НИЧЕГО не стирал.))) А вот если ты не помнишь - что именно тебя так возбудило, это маразм, чувак. В твоем постклимактерическом возрасте - вполне распространенное явление.))Strannik WeidКакие родители такие детиА2Александр 24Не хотелось бы обидеть,но более примитивного тезиса придумать трудно.Strannik WeidНе хочется обижать, но не воспитают родители воспитает улица.ольга решетниковаВы считаете, что у человека, однозначно, нет своего мозга? Что значит "воспитает улица"? Все росли "на улице", и каждый имел возможность выбора - курить и пить за кустами или идти в спортивную секцию/авиамодельный кружок. Мы однажды на комсомольском собрании в классе "разбирали" одноклассницу (девятый класс, год 73), которая пила пиво на улице и курила . Она такая одна была, среди 25 девочек (очень был девичий класс, всего три пацана).Людмила Хурамшина (Стародубцева)А статья разве непримитивная.А2Александр 24Нас у матери было пятеро. Отец алкоголик,мать с 2-мя классами образования, пахала на двух работах,чтобы не воспитать нас,а просто накормить. Мы росли,как трава в поле. Нас воспитывала улица ,но все мы выросли не шпаной,а достойными членами общества. У всех средне-техническое (у меня ещё и МВТУ ). Все женились и ни одного развода,что редкость в нашем обществе. Все отработали всю жизнь,двое уже умерли,остальные давно на пенсии. А о "домашнем" воспитании очень много и часто пишется в криминальных новостях. Так что - не надо этой болтологии,что "яблоко от яблони..." и тому подобное. Главное - не кто воспитывает,а есть ли внутри человека стержень или от рождения говно там вместо стержня.Strannik WeidСтержень не генетический материал. Он закладывается в семье. Нас у матери тоже было 5. Отца убили когда мне было 10 лет, я старшим был. И все имеют высшее образование. Но именно в семье заложены все основы. Улица лишь укрепила. Знал и знаю многих своих сверстников из вполне обеспеченных семей, где в семье не уделяли детям внимания. Их воспитала улица. Судимости наркота и смерть раняя. Разве я говорил о домашнем воспитании? Я сказал о воспитании в семье. А это две большие разницы. Если мама сидит сутками в сети или на телефоне с подружками треплется, а отец в танчики играет и от ребенка деньгами откупается, то кто вырастит в семье? Если родители при детях, например обсуждают какие плохие учителя, или сперев что то с работы, какие кругом воры. «Льют слёзы», что во всех их неудачах виновато государство или какой то дядя, то кто вырастит из такого ребёнка. Видя обстановку в семье и на улице, да ещё насмотревшись тик токов ребенок вряд ли вырастит патриотом.ВладимирЁ. . моё, вот пацанам повезло . . . . . . .:) Наши годы, как вспомню сердце поджимает, какие времена. . . . . . .Яков1 БлюмкинВзять, например, Светлану Сталину. Или Галину Брежневу.Strannik WeidЭто как раз и есть исключение из правил. Почему не вспомнили Василия Сталина? Якова Сталина? Сыновей Микояна? Сыновей Берии и Хрущева? Ещё перечислить?Сергей НелидовЭто только часть ПРАВДЫ. Но повсеместное массовое моральное и идеологическое разложение функционеров среднего и высшего звена КПСС во всех республиках СССР было куда страшнее. Предав идеи коммунизма Горачев, Ельцин, Яковлев и навозная куча других подобных"коммунистов" не только развалили и разворовали страну, но и похоронила веру в порядочность и идейность на территории Союза.А2Александр 24Родители не привили гордость за страну? Бред! У моих родителей нас было пятеро,отец сильно пил. Жили в нищете. У матери мысли были не о патриотизме и гордости,а о том,как накормить детей и во что нибудь одеть бы их. Но мы почему-то выросли патриотами,всегда гордившимися нашей страной и её достижениями. Не надо сваливать на родителей воспитание в детях патриотизма. Когда к власти пришли выкормыши Сороса и прямой предатель Родины Горбачёв,когда учебники по истории составляли изменники ,о каком воспитании вы говорите?7778 78Дудня, это просто компьютеризированное потомство перестроечных антисоветчиков, которые за пару облезлых портков "маде ин" и блок Мальборо, поливали свою страну лживой грязью. Которая, заботливо подготавливалась для них за океаном профессиональнальными пропагандистами. И сегодня, такие существа, продолжают существовать, только благодаря подкормке с Запада и нашем собственном равнодушии (к сожалению, это - факт)...СЧСергей ЧуклановБолее примитивного рассуждения на политические и государственные проблемы читывать мне не доводилось со времен 30 х годов - "Пионер Павлик Морозов". При Сталине я прожил 22 года.СЧСергей ЧуклановБолее примитивного рассуждения на политические и государственные проблемы читывать мне не доводилось со времен 30 х годов - "Пионер Павлик Морозов". При Сталине я прожил 22 года.СЧСергей ЧуклановБолее примитивного рассуждения на политические и государственные проблемы читывать мне не доводилось со времен 30 х годов - "Пионер Павлик Морозов". При Сталине я прожил 22 года.Комментировать
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