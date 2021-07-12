Политика как она есть

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Откуда взялись молодые антисоветчики и кто их научил ненавидеть СССР

Откуда взялись молодые антисоветчики и кто их научил ненавидеть СССР

Смотрел недавно на ютубе передачу журналиста Константина Сёмина, где он вдребезги разносит фильм Юрия Дудя про Колыму.

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Сергей Тычкин
Для России вот и опасны такие Дуди- Хуюди, выродки власовских, белорусских и украинских, прибалтийских националистов осевшие по российским городам и деревням! Они сознательно вредят на местах укреплению правопорядка и законности, поддерживая коррупцию, преступность и прочий негатив! Чистку надо делать - проверять каждого гослужащего по линии предков! Где и когда служили у врага, где и когда участвовали в преступлениях !
ольга решетникова
"По линии предков" проверять нет смысла. Да, воспитание играет роль - но человек с определенного возраста перестает быть ребенком, получает информацию уже не только от родителей и бабушек своих, но и из других источников. И формирует собственное мировоззрение. Сейчас не смогу правильно процитировать, но в фильме "Служили два товарища" герой Янковского говорит: "вот и так бывает, поповский сын идет в Красную армию, а крестьянский сын - к белым".
Дед Воевода
Опять же ваши "герои" в своих действиях руководствовались принципами воспитания, полученного от своих родителей. Поповский сын пошел в Красную Армию, чтобы вредить, а крестьянский сын (сын кулака) пошел к белым, чтобы в соответствии с белобандитскими законами грабить и убивать гражданское население. Яблоко от яблони далеко не падает. Отец - враг трудового народа - всегда воспитет своего сына врагом трудового народа. Иного не может быть, потому что такого не может быть никогда.
Вильгельм Гегель
Эта проблема, наследие Сталина. Нафига присоединили Прибалтику, Западную Украину. Западенцы сидели бы в Польше, вредили бы там! А у нас не было с ними проблем. Нафига на этот геморрой?
78 78
Сейчас этот вариант реализовался. Лучше стало?
Вильгельм Гегель
Поздно, батенька, пить боржоми, когда почки "Отлетели"!
Mike Mike
Белые пытались спасти Россию от большевистских выродков. Власов, к слову, был истинным коммунистом и гегемоном, с идеальным крестьянским происхождением.
78 78
Вот именно!
Вильгельм Гегель
Именно вот! Сталин внес раковую клетку, а с метастазами, батенька, уже не справиться! Так,что нечего было ему к здоровому телу прикреплять раковую клетку!
Вильгельм Гегель
А ничего, если с тебя органы начнут? Где твой дед колоски воровал, сколько чего твой отец с завода вынес? И с какими шпионами ты выпивал?
78 78
С "метастазами", достаточно неплохо, справляется "хирургия". И работа ребят из НКВД, тому пример. За десять лет, они фактически уничтожили антисоветское подполье. И при этом, ещё обеспечили рабсилой жизненно необходимые стройки социализма.
Вильгельм Гегель
Не обольщайтесь, товарисч, вспомните, хотя бы судьбу Ягоды, Ежова, Берии. Всех использоа
Вильгельм Гегель
Не обольщайтесь, товарисч, вспомните, хотя бы судьбу Ягоды, Ежова, Берии. Всех использовали, а потом к стенке. Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а недоработка органов!
Сергей Тычкин
Вот меня нехер проверять! У меня анкета по родословной идеальная! И полита кровью моих родственниках при защите Отечества! Пока эти суки ( власовские, бандеровские и прочяя сволочь) жрали у Вельгельмов Гегелей колбасу и шнапс, периодически выезжая на спеоперации по уничтожению своих соплеменников, мой дядька , сука Ты паршивая, лежал на льду Волхова со своим взводом под кинжальным пулеметным огнем пытаясь овободить деревню Дымно! И некуда было отступать, потому что лед позади был покрошен минометным огнем.......И дед у меня колоски, сучка, не воровал! Он во время войны работал механником золотодобывающего прийска и за доблестный труд награжден орденом Ленина! А отец у меня отработал 45 лет в фельдсвязи и перевозил тонн столько золота с прийсков, что Тебе с твоим уголовным минталитетом - что то украсть или спиздить просто этого не понять! Долбоеб!
Вильгельм Гегель
А когда мы с вами на брудершафт пили, гопота? В Смерше не таких кололи! Дедом и отцом не прикроешься! Мразота!
78 78
Старая антисоветская поговорка.
Вильгельм Гегель
Все новое, товарисч, хорошо забытое старое! У вас есть еще аргументы?
78 78
Есть конечно - усваивать уроки прошлого.
Вильгельм Гегель
История никого ни чему не учит, как известно, а жестоко наказывает за незнание урока!
78 78
Вот она и проучила нас - перестройкой и демократией. Знали бы свою историю - не стали "вестись" на солженячьи сопли и бибисявые сказки...
Mike Mike
Это - типичный фашизм, чувак. Как бы ты не кичился тем, что молодчики в кожанах боролись с подпольем, по факту - они уничтожали несогласных с новым режимом!
Mike Mike
Слава твоему деду. Вопрос-то не в нем. У меня девять поколений военных в семье. Мы начали служить Екатерине Великой - еще в 1785-м году. Мой дед прошел всю войну - от курсанта в окопах под Питером и до Вены. Вышел в отставку генерал-майором и всю жизнь ненавидел усатую грузинскую мразь и режим, уничтоживший Россию. Но, говорил так - служить нужно Родине, а не режиму. Режимы приходят и уходят и советский - не исключение. Прав был старик, ох прав!)))
Вильгельм Гегель
Вы мне предлогаете уши подставить под соловьинный помет? Наелся я ваших совковых баек, про "светлое будущее", с бесконечными " рукоплесканиями, переходящими в овацию" гениям нынешней эпохи, и стоянию в длинных очередях за поголовным дефицитом.
78 78
Очередь на бирже труда покороче...
Вильгельм Гегель
Народу поубавилось! Было в СССР - 250 миллионов, в России - 145 миллионов. Так что очереди не соизмеримы!
78 78
Так, демократия же прошлась по стране. А, очереди в натуральном исчислении - вполне могли стать меньше, а в процентном исчислении - увеличились на порядок. И не за любимыми портками или полированным шкапОм, а за "миской супа" теперь стоят...
Малик Гумеров
Вот Мике и вскрылся ... ! Мике = Власовщина = Продажность и предательство Родины , первородства , истоков-своих корней , рабское холуйство перед врагом ... !!! Белые это солдаты врага = ими командовал запад ! Такие же сегодняшние либерасты , самоназванная элитка , и прочая шваль ! Они готовы подложить Россию под запад с потрохами , а сами готовы служить своему западному хозяину за миску похлебки от них , как смотрители , как управляющие в России , как холуи ... !!! Такие рабские ничтожные душонки ! Власов - Горбачев-Ельцин ... одного поля ягоды ! Для Горбачева было на порядки менее значимо то что он Президент Великой Мировой Державы Победителя ! Ему было на порядки значимо чтобы запад поглаживал его по головке , иногда давал ремня по заднице , окунал в дерьмо .... ! Ему и сегодня не стыдно рекламировать западные товары - он только рад что его импортный хозяин на него обратил внимание ! Ничтожества недочеловеки твои власовцы беляки , вонючие слизняки ... с рабской душонкой ! За миску похлебки от запада они готовы уничтожить и страну , и народ !!!
Mike Mike
Тупорылый, Власов - из ваших, истинный коммунист и гегемон, с идеальным крестьянским происхождением. "Герой" гражданской, в которой воевал на стороне быдлоРККА! История русского оружия, до коммуняк, не знала предательства такого масштаба! А Белое движение сродни сегодняшнему Донбассу, это люди которые не повелись на блеяния картавого сифилитика и его майданутой банды и встали на защиту России - своей Родины, чтобы не дать превратить ее в совок!
Малик Гумеров
Власов = всплывшее в мутной воде дерьмо ! С 90-ми такого дерьма тоже всплыло изрядно и они сидят в высших эшелонах власти ! (чиновники , либералы , элита ... !). Всегда в эпохи глобальных перемен , к власти примазываются всякие приспособленцы ,каръеристы , внедряются агенты врага , и т.д.. "Белое движение сродни сегодняшнему Донбассу"- Ахинея несусветная !!! Донбас встал за Украину , против власовщины=бандеровщины - западных холуев во власти сегодняшней Украины ! Как сегодня бандеровцев завезли и ими командует запад , так же и беляками командовал запад !!! Беляки = одной крови с власовцами= бандеровцами ! ---------------- Сифилис захватил мозговые клетки Мике ? Иезуитские , еврейские понятия !
Малик Гумеров
Отдай сегодня Украину белякам=власовцам = бандеровцам с потрохами --- Украина , как государство , перестанет существовать !!! К этому и ведут ! Украина или возродится через Донбасс , вернется под защиту России ! Или Украины не станет ! Запад уже ПООБЕДАЛ Украиной - ее статус колония , на закуску осталось только земля !!!
Вильгельм Гегель
Извините, товарисч, если вам нравятся очереди за любимыми портками, то можете посетить КНДР. Если вы сейчас и здесь желаете купить эти портки, то не ходите на биржу, ищите работу! А вот, покупательная возможность рубля уже зависит не от нас, а экономической политики правительства. А в нынешнем правительстве, чтобы не говорили - либералов нет!
Mike Mike
Да-да-да. и все это дерьмо было - коммунякским!!!))) Молодец, гумеров, тварь краснопузая - закапываешь себя по самое не балуйся!))) Донбасс встал за Украину против майданутых ублюдков, захвативших власть в Киеве. Белое движение встало за Россию, против майданутых ублюдков, захвативших власть в Питере и Москве. Что не так? Власов еще подмахивал попам в семинарии, как чуть раньше и его идеал - усатая грузинская мразь, когда патриоты из Белого движения пытались избавить страну от красно-коричневой чумы.
78 78
К сожалению, либералов нет, а либерализм остался. И мне не нравятся очереди за поиском работы, а на портки плевать. В СССР таких очередей как раз таки и не было, так же, как и либерды. Наверно, эти категории коррелируются...
Mike Mike
Да сегодня работодатель бегает за нормальными работниками! Хрен кого найдёшь. Какие очереди? Где?)))
Малик Гумеров
Временное правительство и было этими "майданутых ублюдков, захвативших власть в Питере и Москве." - скинув царя ! Они отдали всю страну под запад ! ... Что ж твои белые не пошли против ВРЕМЕНЬЩИКОВ ? ------------- Большевики революций не делали(это в кино только показывают , сказки ) , они подобрали власть валявшуюся на Земле ! Взяли ответственность за страну на себя ! Тем самым спасли и государственность и народ ! Построили Великую Державу Победитель !!! ----------- Что мешало твоим белякам сделать то же самое ? У них сил и возможностей было в 1000 раз более чем у Большевиков , вооруженная и обученная армия под ними ! Вместо этого они пошли лизать задницу своим западным хозяевам ! Стали армией врага против России и народа !
Mike Mike
Завали едало, тупорылый. Временное правительство было создано только для то, чтобы подготовить выборы в Учредительное собрание! С какого хрена его надо было свергать? А картавый сифилитик, уже в конце марта пишет призыв к вооруженному захвату власти - это и есть майдан! А потом, после захвата и разогнал учредиловку - потому что понимал, он им управлять не может. А нужна была абсолютная власть мразей! иначе - никак. И очень жаль, что союзники России - АНТАНТА недооценили большевистских ублюдков и не задавили гадину в зародыше, понадеявшись, что и сами не выживут. Тогда и Второй мировой не было бы.
Малик Гумеров
"и не задавили гадину в зародыше" = Мике абсолютный власовец !!! "Тогда и Второй мировой не было бы" - Конечно , не было бы России , а Европа жировала бы на его ресурсах ... !!!
Mike Mike
Не будь большевистских выродков - Россия выиграла бы Первую мировую, получила бы контрибуцию от Германии, претендовала бы на проливы и осталась в АНТАНТЕ. Просто не было бы повода воевать.
Малик Гумеров
Мике сказок начитался ? Отсталую царскую Россию , еще больше ослабить , обескровить , ... втянули в войну ! Конечная цель - решить РУСКИЙ ВОПРОС --- уничтожить , закабалить .... ! Учи реалии истории !!!
Mike Mike
Ушлепок, отсталая царская Россия была четвертой экономикой мира, полностью встроенной в мировой рынок. С самой развитой социальной политикой. И входила в АНТАНТУ - тогдашний прообраз НАТО. Так что завали едало - и бегом к собесу, там твоя благодарная аудитория.
Evgenija Palette
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. СПАСИБО!
Малик Гумеров
Зомби идиот ? ... "встроенной в мировой рынок" - уже означает = Лишенный суверенитета !!! "С самой развитой социальной политикой. " - с 14 часовым рабочим днем , о чем мечтают и сегодняшние олигархи , с детским трудом ... и т.д. !!! Ахинею гонишь , в своих придуманных иллюзиях живешь !
Mike Mike
Тупорылый, ты в каком спту экономику изучал?)) ВСЕ развитые страны встроены в мировой рынок!!! Иначе - изоляция и сраный совок или КНДР. Только у совка какое-то время были вассалы, которые изображали этот "мировой рынок" с разной степенью неуспеха, а у КНДР нет никого, кроме иногда подкидывающего краюху со своего стола Китая.
Малик Гумеров
Это понимание Мике процессов на уровне первоклашки ! ... Только и всего ! У Мике нет абсолютно понимания , кто этот мировой рынок формирует , и кто туда вписывает государства !!! Без понимания чего --- вписанная страна = это дойная корова ! В 90-е бездарное , тупое руководство страны не понимало этих процессов = итог , Россию вписали в мировой рынок как сырьевой придаток запада , уничтожив саму экономику СССР=России --- имеющий мощь = 24% мирового ВВП ! ----------- КНДР противостоит всему миру капитализма , который окружил его со всех сторон и душит ! ИМ ПАМЯТНИКИ НУЖНО СТАВИТЬ = ЗА СТОЙКОСТЬ и МУЖЕСТВО !!! -------------- "стола Китая" --- Китай сегодняшний - искусственно созданное образование ! Его создали , в рамках своих планов , как мировой сборочный цех ! .......... Итог этих процессов = лишили большой доли экономического СУВЕРЕНИТЕТА и Китай , и США , и ВИ
Малик Гумеров
и Европу ! По отдельности они не могут выдать готовую продукцию , Китай зависит от комплектующих , остальных лишили сборочных производств ! Кто с ними это проделал - сидит на товаропотоках и контролирует политику и США , и Европы , и Китая ! Для несмышленых показывают сказки-картинки ... ! В понимании Мике такой рабский , вассальный , кабальный МИРОВОЙ РЫНОК это есть благо ! Но это только то что овечек (народы с их марионеточными правителями ) пасут и стригут ! Только и всего ! ---------------------------- Мике , не понимая ... , и даже не видя этих процессов .... все твои умозаключения --- это же игра в детской песочнице ! ???
Mike Mike
Ты конечно на всю голову е..нутый пенсионер!))) КНДР - тюряга. Я там был - это полный 3,14здец. Единственное, что там успокаивает - понимание того, что ты скоро из этой жопы уедешь! НИ ОДИН человек не сбежал из Южной Кореи в Северную, а вот наоборот - бегут постоянно!
78 78
Они уничтожали врагов Советской власти - УПАшню, лесных братьев и прочую фашисткую мразь. И это - Факт.
Mike Mike
Я так и говорю - уничтожали инакомыслящих и тех, кого не устроил новый кровавый режим.
Малик Гумеров
Люди разные ! Кому то подавай сегодня все блага , они на завтра не заглядывают , живут одним днем ! Таких пасут зомбируя умы через потреблядство и др. технологии ! Ю.Корее людей уже сделали почти биороборами , бесправными зомбированными марионетками ! Объедини сегодня обе Кореи , изолируй от внешнего вмешательства , северокорейцы разжуют и проглотят южнокорейцев на раз !!! Такими же импотентами сделали и европейцев , вытравили даже инстинкты самосохранения - такой отрицательный естесственный отбор шел столетиями ! Сегодня пожинают плоды = самоуничтожаются ! Дай волю арабам , они за раз перемелют всю Европу !!! АРАБЫ БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕКИ(менее оскотинены) ЧЕМ ЕВРОПЕЙЦЫ ! ------------ А бегут несмышленыши , как ослик шагает на убой за подвешенной перед носом морковкой !
Mike Mike
Северо корейцы - послушные тупорылые и зомбированные рабы!!! Две Германии обьединили - что-то я не заметил превращения ФРГ в ГДР))) Откуда ты такой убогий вылез? Из какой коммунякской дыры?))
Малик Гумеров
Ну значит понятия Мике слабы !? Арабы насилуют немцев ФРГ ... , в ГРД зайти боятся ! Хотя власти Германии считают немцев бывшего ГДР людьми 2-го сорта !
Mike Mike
Тупорылый, ты когда в последний раз не был в Германии?))) кто и куда боится зайти? Что ты несёшь?
Малик Гумеров
Рылотупый , возишся в пенке ... , глубже не заглядываешь , дальше носа не смотришь и не видишь !? Сколько в ГДР арабы уже выстроили мечетей ... , и сколько в ФРГ ? ... Смысл твоих "был в Германии" , если ты рикошетишь как брошенный по верху воды камень ! Не видишь что творится !
Mike Mike
Естественно, все хотят жить в фрг, а не в ГДР - там банально уровень жизни выше, даже сейчас!
Малик Гумеров
Просто арабы немцев ФРГ пиздят и насилуют ! Немцы ГДР не дают им этого делать ! "уровень жизни выше" - так они грабят ГДР ! ...
Mike Mike
Ты тупой, ты выдумал себе мир на основе собственного маразма и веришь в него. Арабы пиздят и насилуют не больше, чем удмурты или татары. И намного меньше, чем русские русских. Но ты, выродок с деменцией, создаёшь себе иллюзию на основе одной тупорылой статейки и веришь в неё.
Малик Гумеров
Увы , к нашему сожалению по тупости нам до Мике не дотянуться ! Мике абстрактно не умеет мыслить ? Буквально воспринимая каждое слово опускает все до примитива . ...
78 78
Уничтожали ВРАГОВ. Агрессивное МЕНЬШИНСТВО. Которое сейчас, к сожалению, все еще очень вольготно себя чувствует.
78 78
На бирже труда. Да, торгашье ищет "негров", готовых зв копейку, горбатиться на них, вот "джамшуты" и заполонили страну
Mike Mike
А, так ты живёшь и 3,14здоболишь абстрактно?))) слабая отмазка, клоун!)))
Mike Mike
Уничтожали инакомыслящих и тех, кто не принял новый майданутый режим! Называя их врагами. Точно как сегодня на Донбассе.
Mike Mike
Джамшутов нет - пандемия. А наши работать не хотят. Или не умеют. Про алкашню вообще молчу.
78 78
Не хотят, как джамшуты работать за гроши. А торгаш больше платить не хочет, чем гроши.
78 78
Они уничтожали врагов Советской власти - УПАшню, лесных братьев и прочую фашисткую мразь. И это - Факт. P.S. ПОВТОРНО...
Mike Mike
А что такое "советская власть"? Это и есть быдловласть террористов и майданных ублюдков, которые захватили страну в результате вооруженного переворота.
Малик Гумеров
Мике же по пенке делает выводы ... !? Это как повар , пробуя пенку ... , готовит бдюдо ! Кто будет есть ...?
78 78
Мике посты затирает, когда ему ответить нечего. У меня, уже четыре стер, не найдя что ответить)))
Mike Mike
По какой, на хер, пенке, тупорылый?))) Я делаю выводы по твоему убогому 3,14здежу! Который ты никак и ничем не можешь подтвердить!)))
Mike Mike
Вася, я понятия не имею - как и что здесь затирается.))) И мне глубоко насрать и на твои посты и на тебя, тупорылого нищеброда - выкидыша совкового режима.))
78 78
Ну, так откуда данные про РИ? Или снова сотрешь от страха?)))
78 78
Лежи уж кверх колесами молча и не гуди/дуди)))
Малик Гумеров
Здесь не библиотека и не архивы !!! Я не могу тебе выкладывать ликбез ... ! Сайт для 3,14здежа ! Я тебе пенку выложил , а далее уже МИке и только сам , начинает работать , копать , искать , ворошить гущу ... ! Только так Мике может пересмотреть свое миропонимание ! Иначе ..... зомби не отпустит , сколько бы доказательств , подтверждений я не привел !!!
Mike Mike
Ты не можешь подтвердить свои высеры просто потому, что им нет подтверждений - они все из твоей тупой престарелой башки. А ты - типичный 3,14здобол в маразме!))) Это интернет, тупорылый - здесь есть ВСЕ, больше чем в библиотеке.))
Малик Гумеров
95 % мусор в интернете ! Вон , один Мике сколько его уже обосрал ... ! И таких срунов несмышленых море ! ... "здесь есть ВСЕ, больше чем в библиотеке." - вот это и есть ЗОМБИРОВАННОСТЬ , житие в виртуальном мире !!! Фантики для Мике стали главнее чем содержание !
Mike Mike
Ушлепок, все что ты несешь - не имеет никакого содержания! Это просто тупой 3,14здеж, который ты, чмо убогое, выдаешь за истину в последней инстанции. Я уже устал тебя ловить на твоем маразме. Ты не можешь подтвердить НИ ОДИН свой высер!
78 78
А свои подтвердить можешь?)
Mike Mike
Нет проблем - что именно тебя интересует?
Mike Mike
Нет проблем - что именно тебя интересует?
78 78
доказательства твоих слов
Mike Mike
Каких именно слов? Что тебе непонятно, болезный?
78 78
Вспомни что от страха стер и набравшись смелости, попробуй ответить. Если смелости не хватает - напиши что "не обязан помнить")))
Mike Mike
Вася, ты тупой?))) Что именно тебя так зацепило, что ты аж не помнишь о чем хочешь спросить?))) Это маразм тупорылого совкодрочера? Ты дальше последнего собрания ни хера не помнишь?)))
78 78
Уймись малыш, уймись! Если ты не помснишь, чего стирал, то не беда. Я тебя, еще не один раз покунаю при случае. Ты же сам, как ротан прудовой на крючок запрыгиваешь, а потом - "не помню-ю-ю"... )))
Mike Mike
Еще раз, для особо упоротых фанатов совкового режима - Я НИЧЕГО не стирал.))) А вот если ты не помнишь - что именно тебя так возбудило, это маразм, чувак. В твоем постклимактерическом возрасте - вполне распространенное явление.))
Strannik Weid
Какие родители такие дети
Александр 24
Не хотелось бы обидеть,но более примитивного тезиса придумать трудно.
Strannik Weid
Не хочется обижать, но не воспитают родители воспитает улица.
ольга решетникова
Вы считаете, что у человека, однозначно, нет своего мозга? Что значит "воспитает улица"? Все росли "на улице", и каждый имел возможность выбора - курить и пить за кустами или идти в спортивную секцию/авиамодельный кружок. Мы однажды на комсомольском собрании в классе "разбирали" одноклассницу (девятый класс, год 73), которая пила пиво на улице и курила . Она такая одна была, среди 25 девочек (очень был девичий класс, всего три пацана).
Людмила Хурамшина (Стародубцева)
А статья разве непримитивная.
Александр 24
Нас у матери было пятеро. Отец алкоголик,мать с 2-мя классами образования, пахала на двух работах,чтобы не воспитать нас,а просто накормить. Мы росли,как трава в поле. Нас воспитывала улица ,но все мы выросли не шпаной,а достойными членами общества. У всех средне-техническое (у меня ещё и МВТУ ). Все женились и ни одного развода,что редкость в нашем обществе. Все отработали всю жизнь,двое уже умерли,остальные давно на пенсии. А о "домашнем" воспитании очень много и часто пишется в криминальных новостях. Так что - не надо этой болтологии,что "яблоко от яблони..." и тому подобное. Главное - не кто воспитывает,а есть ли внутри человека стержень или от рождения говно там вместо стержня.
Strannik Weid
Стержень не генетический материал. Он закладывается в семье. Нас у матери тоже было 5. Отца убили когда мне было 10 лет, я старшим был. И все имеют высшее образование. Но именно в семье заложены все основы. Улица лишь укрепила. Знал и знаю многих своих сверстников из вполне обеспеченных семей, где в семье не уделяли детям внимания. Их воспитала улица. Судимости наркота и смерть раняя. Разве я говорил о домашнем воспитании? Я сказал о воспитании в семье. А это две большие разницы. Если мама сидит сутками в сети или на телефоне с подружками треплется, а отец в танчики играет и от ребенка деньгами откупается, то кто вырастит в семье? Если родители при детях, например обсуждают какие плохие учителя, или сперев что то с работы, какие кругом воры. «Льют слёзы», что во всех их неудачах виновато государство или какой то дядя, то кто вырастит из такого ребёнка. Видя обстановку в семье и на улице, да ещё насмотревшись тик токов ребенок вряд ли вырастит патриотом.
Владимир
Ё. . моё, вот пацанам повезло . . . . . . .:) Наши годы, как вспомню сердце поджимает, какие времена. . . . . . .
Яков1 Блюмкин
Взять, например, Светлану Сталину. Или Галину Брежневу.
Strannik Weid
Это как раз и есть исключение из правил. Почему не вспомнили Василия Сталина? Якова Сталина? Сыновей Микояна? Сыновей Берии и Хрущева? Ещё перечислить?
Сергей Нелидов
Это только часть ПРАВДЫ. Но повсеместное массовое моральное и идеологическое разложение функционеров среднего и высшего звена КПСС во всех республиках СССР было куда страшнее. Предав идеи коммунизма Горачев, Ельцин, Яковлев и навозная куча других подобных"коммунистов" не только развалили и разворовали страну, но и похоронила веру в порядочность и идейность на территории Союза.
Александр 24
Родители не привили гордость за страну? Бред! У моих родителей нас было пятеро,отец сильно пил. Жили в нищете. У матери мысли были не о патриотизме и гордости,а о том,как накормить детей и во что нибудь одеть бы их. Но мы почему-то выросли патриотами,всегда гордившимися нашей страной и её достижениями. Не надо сваливать на родителей воспитание в детях патриотизма. Когда к власти пришли выкормыши Сороса и прямой предатель Родины Горбачёв,когда учебники по истории составляли изменники ,о каком воспитании вы говорите?
78 78
Дудня, это просто компьютеризированное потомство перестроечных антисоветчиков, которые за пару облезлых портков "маде ин" и блок Мальборо, поливали свою страну лживой грязью. Которая, заботливо подготавливалась для них за океаном профессиональнальными пропагандистами. И сегодня, такие существа, продолжают существовать, только благодаря подкормке с Запада и нашем собственном равнодушии (к сожалению, это - факт)...
Сергей Чукланов
Более примитивного рассуждения на политические и государственные проблемы читывать мне не доводилось со времен 30 х годов - "Пионер Павлик Морозов". При Сталине я прожил 22 года.
Сергей Чукланов
Более примитивного рассуждения на политические и государственные проблемы читывать мне не доводилось со времен 30 х годов - "Пионер Павлик Морозов". При Сталине я прожил 22 года.
Сергей Чукланов
Более примитивного рассуждения на политические и государственные проблемы читывать мне не доводилось со времен 30 х годов - "Пионер Павлик Морозов". При Сталине я прожил 22 года.

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