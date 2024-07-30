Высокопоставленные офицеры НОАК подчеркнули важность продвижения реформы вооруженных сил

Пекин, 29 июля /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Центрального военного совета /ЦВС/ Чжан Юся в понедельник призвал Народно-освободительную армию Китая /НОАК/ эффективно и упорядоченно продвигать реформу вооруженных сил.
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