«Нужно ходить и делать вид работы»: перед приездом омского губернатора на место стройки школы туда набирали рабочих для имитации бурной деятельности.
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