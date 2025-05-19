Правительство РФ определит судьбу проекта по строительству моста через Обь в ЯНАО до 1 июля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при разработке комплексных планов долгосрочного социально-экономического развития арктических территорий рассмотреть возможность включения проекта строительства мостового перехода через реку Обь в районе Салехарда.
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