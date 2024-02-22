В Киеве теща сообщила полиции, что ее зять поддерживает РФ, и его отправили в тюрьму

Приговор вступил в силу 15 февраля. Суд в Киеве после жалобы тещи в полицию приговорил ее зятя к лишению свободы из-за поддержки России и действий Владимира Путина, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские источники.
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