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Shale Firms Stick to Discipline Despite Trump’s Drilling Plans

The U.S. shale patch is unlikely to follow President-elect Donald Trump’s campaign highlight “drill, baby, drill” as the industry is far more consolidated and disciplined than when Trump was first president at the end of the 2010s.

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