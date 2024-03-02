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"Таскают как чучело в базарный день": Киселев слил компромат на SHAMAN и рассказал кто на самом верху крышует певца

"Таскают как чучело в базарный день": Киселев слил компромат на SHAMAN и рассказал кто на самом верху крышует певца

Интересная жизнь с Vera Star В сети появилась информация о том, что на "Золотом Граммофоне" журналистам был раздан "компромат" на популярного исполнителя Шамана (Ярослав Дронов), а так же якобы было запрещено спрашивать артистов об Z-операции.

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Комментарии
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юф
юра федулов
За 30 лет уничтожено советское сценическое искусство, а взамен получили сценический балаган бесталанных завистников и потребителей. Киселев из таких...
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3 час.
Эльдар Тагиев
Кто это Киселев? Тоже мне критик нашелся.
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3 час.
Н
Наталья
Что же про безголосых певцов ничего не писали, а тут возбудились?!
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2 час.

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